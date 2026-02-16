Из Териберки в Мурманской области вывели более 280 автомобилей

Сотни туристов оказались заблокированы в Териберке после того, как единственную трассу, ведущую из села в Мурманск, перекрыли. Дорога была закрыта еще с 9 февраля, проехать по ней можно было в составе организованной колонны. 14 февраля из-за аварии и непогоды проезд ограничили полностью. В пробке на трассе оказали десятки автомобилей, в том числе автобусы с туристами из Китая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».