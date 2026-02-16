Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске прямые рейсы во Вьетнам будут в феврале и марте

Полётная программа в Камрань сохраняется на весну.

Источник: Om1 Омск

Из Омска продолжается чартерная программа во Вьетнам — прямые рейсы выполняются в Камрань (Нячанг). Как следует из опубликованного расписания аэропорта, рейсы в Камрань выполняет Azur Air на Boeing 767−300.

В актуальном графике, который приводят в Омском аэропорту, указаны даты вылетов: 19 и 25 февраля, а также 3, 8, 15, 20 и 27 марта.

Чартерная программа, как отмечается, продлится в течение февраля и марта. Летом туроператоры также планируют рейсы во Вьетнам, но их расписание пока не опубликовано.