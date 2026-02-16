В Новочеркасске сняли режим ЧС в доме с обрушившейся кровлей

Большинство жильцов захотели пока остаться в своих квартирах, пока решаются вопросы с их переселением. Как отметил Павел Исаков, людей выселять силой не будут. Но если кто-то боится жить в доме после обрушения или ему просто негде ночевать, временное жилье предоставят.