Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске сняли режим ЧС в доме с обрушившейся кровлей

Власти Новочеркасска рассказали о планах расселения дома с обрушившейся крышей.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске местные власти определились, что делать с домом, у которого недавно обрушилась крыша. Глава города Павел Исаков лично встретился с жильцами, чтобы обсудить ситуацию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты уже обследовали здание и пришли к выводу, что дом больше не рухнет. Поэтому режим чрезвычайной ситуации официально сняли, вместо него ввели «повышенную готовность».

Большинство жильцов захотели пока остаться в своих квартирах, пока решаются вопросы с их переселением. Как отметил Павел Исаков, людей выселять силой не будут. Но если кто-то боится жить в доме после обрушения или ему просто негде ночевать, временное жилье предоставят.

Что касается газа в доме, его дадут сразу, как только закончат разбирать оконную перемычку на четвертом этаже. А чтобы дом случайно не разрушился дальше, глава поручил специальной комиссии следить за состоянием здания круглосуточно.

Также с понедельника в ДК микрорайона Донского будут работать специальные сотрудники. Они объяснят, какие бумаги собирать, кому положены деньги, а кому — новая квартира, и скажут точные сроки переезда. Прием будет идти каждый день с 14:30 до 17:00.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!