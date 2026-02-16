Спасатели просят новосибирцев не гулять по тонкому льду

В Новосибирске спасатели зафиксировали массовые прогулки людей по опасному льду в районе парка Арена. Там сейчас множество промоин и участков вскрывшейся реки. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
Накануне на телефон оперативного дежурного поступило много звонков от очевидцев. Экипаж «Вега-1» выехал на место и обнаружил, что по льду гуляют взрослые, дети и люди с колясками.
Специалисты призывают горожан не выходить на лед и не подвергать опасности себя и детей. Они подчеркивают, что трагическую ситуацию будет уже не исправить, когда случится беда.
Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски восьмилетней девочки. Ребенок исчез вечером 12 февраля в районе ЖК «Венеция 2» на берегу Оби. Следственный комитет возбудил уголовное дело.