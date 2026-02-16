В минприроды рассказали, зачем нужно платить за посещение «Самарской Луки»

В Самарской области жители выразили недовольство, что за посещение национального парка «Самарская Лука» взимают плату в размере 122 рублей. Минприроды региона рассказали под одним из постов губернатора, что это касается людей, которые не живут в населенных пунктах на территории парка.
«Средства, собранные за вход в национальный парк, направлены на поддержание имеющихся и развитие новых туристских маршрутов и объектов», — сообщили в министерстве. По словам чиновников, 122 рубля — это стоимость входа в рекреационный участок парка, где можно отдохнуть, получить информацию, воспользоваться пикниковыми полянами с беседками и мангалами.
Ранее в «Самарской Луке» повысили цены для туристов. Самарцы критиковали размер сбора, но чиновники указали, что закон четко регулирует, кто его платит и на что расходуются средства.