В части воронежской Россоши из-за порыва на сутки отключили отопление

В городе Россошь Воронежской области временно ограничена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Как сообщили в администрации города утром 16 февраля, отключение связано с устранением порыва на тепловой сети в районе улицы Есенина.
Под ограничение попали дома на улицах Есенина, Луговой, части улицы Пролетарской. Также без тепла остались детский сад № 10, Россошанский техникум и спортивный комплекс «Строитель».
В мэрии уточнили, что котельная на улице Мира, 167, после остановки уже запущена и выходит на нормативные параметры работы. Восстановить подачу тепла потребителям планируется в ближайшие сутки.
Кроме того, 16 февраля в части города проводятся плановые работы на электросетях. По информации ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», свет отключен по следующим адресам:
— улица Мира, 142;
— проспект Труда, 30а, 32−40;
— улица 9 Января, 37−43.
Энергоснабжение обещают восстановить сегодня днем.