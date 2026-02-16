Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В части воронежской Россоши из-за порыва на сутки отключили отопление

Котельная уже запущена и выходит на нормативную работу.

Источник: Комсомольская правда

В городе Россошь Воронежской области временно ограничена подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Как сообщили в администрации города утром 16 февраля, отключение связано с устранением порыва на тепловой сети в районе улицы Есенина.

Под ограничение попали дома на улицах Есенина, Луговой, части улицы Пролетарской. Также без тепла остались детский сад № 10, Россошанский техникум и спортивный комплекс «Строитель».

В мэрии уточнили, что котельная на улице Мира, 167, после остановки уже запущена и выходит на нормативные параметры работы. Восстановить подачу тепла потребителям планируется в ближайшие сутки.

Кроме того, 16 февраля в части города проводятся плановые работы на электросетях. По информации ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», свет отключен по следующим адресам:

— улица Мира, 142;

— проспект Труда, 30а, 32−40;

— улица 9 Января, 37−43.

Энергоснабжение обещают восстановить сегодня днем.