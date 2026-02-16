В Татарстане нет регионального маткапитала на третьего ребенка

В большинстве других регионов России региональный маткапитал на третьего и последующих детей действует. Самые крупные выплаты отмечены в Нижегородской области (до 700 тысяч рублей в зависимости от формы поддержки), Ямало-Ненецком (500 тысяч рублей), Ненецком (около 400 тысяч рублей) и Хабаровском крае (более 320 тысяч рублей). В Якутии и Коми выплачивают по 300 тысяч рублей.