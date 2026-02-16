Ричмонд
В Татарстане нет регионального маткапитала на третьего ребенка

Такая мера поддержки отсутствует также в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Астраханской и Курганской областях.

В Татарстане при рождении третьего ребенка не предусмотрен региональный материнский капитал. Такая мера поддержки отсутствует также в Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Астраханской и Курганской областях, Крыму, Севастополе и Тыве.

В большинстве других регионов России региональный маткапитал на третьего и последующих детей действует. Самые крупные выплаты отмечены в Нижегородской области (до 700 тысяч рублей в зависимости от формы поддержки), Ямало-Ненецком (500 тысяч рублей), Ненецком (около 400 тысяч рублей) и Хабаровском крае (более 320 тысяч рублей). В Якутии и Коми выплачивают по 300 тысяч рублей.

Обычно размер таких выплат варьируется от 80 до 200 тысяч рублей. Самая скромная сумма выявлена в Северной Осетии (50 тысяч рублей), сообщает ТАСС.

Напомним, сумма материнского капитала в Татарстане выросла почти до миллиона рублей. Индексация произошла 1 февраля 2026 года.