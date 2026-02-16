Ричмонд
Полиция и СОБР нагрянули в ночные клубы: массовые рейды прошли на западе Казахстана

Сотрудники Управления полиции (УП) Уральска совместно с оперативными подразделениями при участии бойцов СОБР провели массовые проверки ночных увеселительных заведений города, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Подробнее об этом 16 февраля 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области:

«В ходе санкционированного обыска проверены более 56 человек, а также деятельность охранных структур, обеспечивающих безопасность в клубах. Зафиксирован ряд административных нарушений».

Как отмечается, особое внимание правоохранители уделили несовершеннолетним посетителям.

Установлено, что 11 человек не достигли 21-летнего возраста. Из них пятеро, согласно медицинскому освидетельствованию, находились в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. По их словам, спиртные напитки были приобретены непосредственно в ночном заведении.

В ходе проверок у сотрудников охраны изъяты запрещенные предметы: два ножа, электрошокер и перцовый баллончик.

Кроме того, при осмотре одного из клубов обнаружены и изъяты девять кальянных устройств. В туалете второго этажа выявлены электронные сигареты (вейпы) и один зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Начальник УП города Нурлан Бисенов подчеркнул, что подобные мероприятия будут продолжены.

Также сообщается, что проверки затронули заведения, в отношении которых ранее поступали жалобы от граждан.

«Все материалы по выявленным фактам направлены в уполномоченные органы для правовой оценки и принятия процессуальных решений».Пресс-служба ДП ЗКО.

13 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане хотят разрешить курение кальянов в кафе и ресторанах.