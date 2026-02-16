В Ростове больше всего штрафов за платную парковку за год получили в июне

В администрации Ростова рассказали о доходах бюджета от платных парковок и штрафах за неоплату. Согласно опубликованным данным, самый большой объем взысканий зафиксирован в июне 2025 года.
Как следует из ответа администрации города на запрос «КП — Ростов-на-Дону», в июне 2025 года сумма штрафов за невнесение платы за парковку достигла 21 061,5 тысячи рублей. Меньше всего денег было собрано в ноябре — 8 256 тысяч рублей. Это самый высокий показатель среди всех месяцев 2025 года, данные по которому приводились в отчете.
Всего же за 2024 год бюджет города получил от штрафов за парковку 111,24 миллиона рублей, а за 2025 год — 132,1 миллиона рублей.
В администрации напомнили, что если водитель игнорирует наказание и не платит в срок, на него могут завести новое дело по статье 20.25 КоАП РФ.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.