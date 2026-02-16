В Ростове больше всего штрафов за платную парковку за год получили в июне

Как следует из ответа администрации города на запрос «КП — Ростов-на-Дону», в июне 2025 года сумма штрафов за невнесение платы за парковку достигла 21 061,5 тысячи рублей. Меньше всего денег было собрано в ноябре — 8 256 тысяч рублей. Это самый высокий показатель среди всех месяцев 2025 года, данные по которому приводились в отчете.