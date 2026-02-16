Опубликованы фото реконструкции Дома чекиста в Нижнем Новгороде

В январе подрядчик приступил к финальной фазе укрепления этой части. Также специалисты завершают устройство грунтоцементных колонн. Они станут фундаментальной основой будущего здания. Этот этап фактически завершает масштабные мероприятия, направленные на сохранение уцелевших элементов исторической постройки. Ожидается, что укрепление основания и работы по сохранению эркера завершатся к концу первого квартала 2026 года. После этого застройщик намерен начать монолитное возведение фундаментов. Сдать объект в эксплуатацию рассчитывают до конца 2027 года.