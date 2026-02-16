Футбольный клуб «Ордабасы» перешел в частные руки

Как сообщили в официальном Instagram акимата Шымкента, меморандум о приватизации профессионального футбольного клуба «Ордабасы» подписан акимом города Габитом Сыздыкбековым и руководством ТОО «Integra Construction KZ». Сообщается, что меморандум реализован в рамках поставленной президентом задачи по приватизации и коммерциализации профессиональных футбольных клубов.
«Документ направлен на привлечение индивидуальных инвестиций, переход на модель устойчивого управления рынком и внедрение современных норм корпоративного управления. Среди основных задач — модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры обучения, цифровизация управленческих процессов и повышение коммерческой эффективности клуба», — сообщили в акимате.
Аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что личные инвестиции в профессиональный спорт откроют новые возможности для развития футбольной инфраструктуры, подготовки молодых игроков и укрепления позиций города как одного из футбольных центров страны.
«Данный шаг укрепляет позиции Шымкента как одного из ведущих футбольных центров страны. Это позволит клубу быть конкурентоспособным на национальном и международном уровне, расширит возможности и привлечет дополнительные ресурсы для устойчивого развития профессионального спорта», — сказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.
Руководитель ТОО «Integra Construction KZ» Шахмурат Муталип заявил, что развитие клуба является долгосрочным и социально значимым проектом компании.
«Ордабасы» — клуб с богатой историей и сильными болельщиками. Наша задача — обеспечить устойчивое развитие клуба, сосредоточив внимание на инфраструктуре, подготовке молодых игроков и формировании конкурентоспособной команды", — сказал он.