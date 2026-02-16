Хабиров потребовал от чиновников всегда отвечать на звонки — даже в отпуске

Сегодня, 16 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой выразил недовольство тем, что некоторые руководители муниципалитетов становятся недоступны во время отпусков.
Он рассказал, что всегда поздравляет глав районов с юбилеями, но поздравить главу Благоварского района с 50-летием не удалось. Приемная звонила трижды, но дозвониться так и не смогли.
Хабиров поручил исполняющему обязанности руководителя администрации Искандеру Ахметвалееву навести порядок, подчеркнув, что страна находится в непростых условиях. Он добавил, что если чиновники на отдыхе перестают выходить на связь, то придется вообще пересмотреть подход к отпускам.
