В омском Минтрансе прокомментировали сокращение популярного маршрута

Министр транспорта Омской области Андрей Хафизов прокомментировал сокращение пригородного маршрута № 135. Ранее автобус двигался от деревни Подгородка до остановки «Театральная площадь». С 16 марта конечной остановкой в Омске планируется сделать «21-ю Амурскую».
«Перевозки пассажиров по маршруту № 135 осуществляет АО “Омскоблавтотранс” по нерегулируемому тарифу, то есть за счет собственных средств. Маршрут № 135 установлен в целях обеспечения пригородного сообщения между городом Омском и населенными пунктами, находящимися за чертой города.
В целях минимизации затрат при осуществлении перевозок руководством АО «Омскоблавтотранс» было принято решение о сокращении схемы движения маршрута № 135 в части переноса начального остановочного пункта с остановки общественного транспорта «Театральная Площадь» на остановку «улица 21-я Амурская»", — заявил Андрей Хафизов.
Со ссылкой на информацию администрации Омска глава Минтранса сообщил, что «на сегодняшний день от остановки “улица 21-я Амурская” отправляется большое количество городских муниципальных маршрутов, которые обеспечивают транспортное сообщение указанной остановкой практически по всем направлениям города Омска».
«Работа муниципальных маршрутов в городском сообщении с регулируемым тарифом осуществляется с предоставлением всех льгот по оплате проезда, а также имеется возможность произвести оплату проезда “пересадочным” и “безлимитным” электронными проездными билетами», — добавил Хафизов.
Отметим, что в понедельник, 16 февраля 2026 года, в социальной сети «ВКонтакте» появилось множество комментариев жителей, у которых корректировка маршрута, вызвала недовольство, что, по мнению автора, заставляет думать о его популярности.