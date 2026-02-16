Сотрудника с аутизмом «вынудили» уволиться из Burger King, заявила его мать

Резонансная история вокруг сотрудника сети Burger King в Алматы вышла за рамки трудового конфликта и переросла в публичную дискуссию об инклюзии и корпоративной культуре. Мать юноши, социальный предприниматель и эксперт по вопросам аутизма Жанат Каратай опровергла заявления компании о том, что ее сын якобы не был уволен и что заявление о расторжении договора она подала по собственной инициативе.
«Это неправда. Я привезла заявление в офис “Бургер Кинг”, до 2 февраля сын был в отпуске, дальше уже я не нашла сразу время приехать. Но была на связи с Зариной HR», — заявила Жанат Каратай.
По ее словам, к моменту обострения конфликта на работе ситуация для ее сына стала критической, из-за чего семья решила обратиться в суд.
«Для Алибека это была уже невозможная ситуация», — пояснила она.
При этом Каратай подчеркивает, что не ставит целью давление на бренд или призывы к бойкоту. По ее словам, публичность стала способом привлечь внимание к возможным нарушениям.
«Я нигде не призываю к закрытию компании и не требую “отмен”. Речь идет о проверке конкретных действий конкретных руководителей», — отметила Жанат Каратай.
Контекст.
Вокруг сети ресторанов быстрого питания Burger King в Казахстане разгорелся скандал после публикации в Threads поста Жанат Каратай. Она рассказала о ситуации, связанной с работой ее сына Алибека, повара одного из ресторанов сети. Каратай заявила о давлении на сына и изменении отношения к нему после смены руководства.
По ее словам, сын около четырех лет работал в компании без конфликтов, однако с осени столкнулся с трудностями. История получила широкий общественный резонанс, обсуждение вышло за рамки частного трудового спора и затронуло вопросы инклюзии и отношения к сотрудникам. Пользователи начали массово оставлять негативные отзывы о заведениях сети.
В ответ Burger King Kazakhstan сообщил, что не увольнял сотрудника и не принимал решения о расторжении трудового договора. В компании заявили, что заявление об увольнении было подано матерью работника и не могло быть принято без личного обращения самого сотрудника, который, по версии компании, де-юре остается в штате.
Также в компании отметили, что ситуация обсуждалась в рабочем порядке и что она действует в рамках трудового законодательства Казахстана. Представители сети заявили о готовности к диалогу с семьей сотрудника и подчеркнули приверженность принципам инклюзивности при соблюдении внутренних стандартов.
Ранее «Курсив» писал, что группа «Верный Капитал», связанная с бизнесменом Булатом Утемуратовым, вышла из числа владельцев Burger King Kazakhstan, продав франшизу сети.