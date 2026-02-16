Сотрудника с аутизмом «вынудили» уволиться из Burger King, заявила его мать

Резонансная история вокруг сотрудника сети Burger King в Алматы вышла за рамки трудового конфликта и переросла в публичную дискуссию об инклюзии и корпоративной культуре. Мать юноши, социальный предприниматель и эксперт по вопросам аутизма Жанат Каратай опровергла заявления компании о том, что ее сын якобы не был уволен и что заявление о расторжении договора она подала по собственной инициативе.