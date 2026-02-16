В Омске задержали посылку с запрещёнными таблетками для похудения

В ведомстве отметили, что с начала 2026 года это уже второй случай выявления незаконной пересылки сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. В 2025 году таможенники выявили шесть фактов контрабанды запрещённых к перемещению веществ, по каждому из них возбуждены уголовные дела.