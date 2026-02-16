В Омске задержали посылку с запрещёнными таблетками для похудения

Омские таможенники задержали международную посылку с таблетками для похудения, содержащими запрещённое вещество. При получении отправления была задержана жительница Омска — по данным ведомства, она планировала сбывать препарат на территории региона.
Сильнодействующее вещество обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Экспертиза подтвердила, что в составе капсул содержится сибутрамин массой 6,58 грамма. Это вещество запрещено к свободному обороту в России.
По данному факту Омская таможня возбудила уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ.
В ведомстве отметили, что с начала 2026 года это уже второй случай выявления незаконной пересылки сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях. В 2025 году таможенники выявили шесть фактов контрабанды запрещённых к перемещению веществ, по каждому из них возбуждены уголовные дела.
Всего за прошлый год сотрудники Омской таможни совместно с правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота более 144 килограммов сильнодействующих веществ, наркотических средств и прекурсоров.