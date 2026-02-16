На Дону предложили пересмотреть штрафы для фур после февральского снегопада

По словам властей, февральский снегопад обнажил системные недостатки в организации движения. Многотонные фуры на летней резине застряли на подъемах, образовав многокилометровые заторы. Часть большегрузов направилась в донскую столицу, что привело к параличу городского движения. При этом МЧС заблаговременно предупреждало о непогоде, однако своевременного решения об ограничении въезда грузового транспорта принято не было.
«Фуры безнаказанно (из-за недостатка камер видеонаблюдения на трассе и невысоких штрафов) едут по левой полосе, затрудняя движение. В случае непогоды и снежных заносов, объезжая пробки, беспрепятственно въезжают в Ростов, фактически блокируя работу общественного и личного транспорта в областном центре. Грузовой каркас еще формируется, Ростовское транспортное кольцо не завершено», — написал губернатор.
Минтрансу Ростовской области поручено совместно с «Автодором» пересмотреть схему фотовидеофиксации на М-4 «Дон», чтобы определить количество камер и места их размещения. Кроме того, планируется синхронизировать модернизацию системы фотовидеофиксации на трассе с реализацией концессионного соглашения. В рамках этого проекта в 2026 году предусматривается установка около 400 новых камер с современным функционалом для фиксации нарушений, включая движение по левому ряду и скрытые номера.