На Дону предложили пересмотреть штрафы для фур после февральского снегопада

Минтрансу Ростовской области поручено совместно с «Автодором» пересмотреть схему фотовидеофиксации на М-4 «Дон», чтобы определить количество камер и места их размещения. Кроме того, планируется синхронизировать модернизацию системы фотовидеофиксации на трассе с реализацией концессионного соглашения. В рамках этого проекта в 2026 году предусматривается установка около 400 новых камер с современным функционалом для фиксации нарушений, включая движение по левому ряду и скрытые номера.