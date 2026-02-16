В самарских автобусах кондукторов могут заменить валидаторы

Ранее валидаторы предложили установить во всех автобусах региона. Эту тему поднимали на прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева 5 декабря. Глава региона тогда поручил проработать вопрос, чтобы 2026 год стал переходным, а в 2027 году все перевозчики подключили валидаторы.