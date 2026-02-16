В самарских автобусах кондукторов могут заменить валидаторы

Вместо кондукторов в автобусах Самары со временем могут появиться валидаторы. Вопрос о внесении изменений в областной закон об организации регулярных перевозок и багажа в общественном транспорте обсудили на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губдумы 16 февраля.
Предполагается установить дополнительные требования к перевозчикам, чтобы у пассажиров была возможность оплатить проезд картой. Сейчас безналичная оплата доступна на многих маршрутах, но не на всех.
Ранее валидаторы предложили установить во всех автобусах региона. Эту тему поднимали на прямой линии губернатора Вячеслава Федорищева 5 декабря. Глава региона тогда поручил проработать вопрос, чтобы 2026 год стал переходным, а в 2027 году все перевозчики подключили валидаторы.