Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году

По ее данным, в 2025 году за счет республиканской адресной инвестиционной программы отремонтировали 244 учреждения. Кроме средств из бюджета республики, Крым получает деньги на строительство и ремонт образовательных учреждений из федерального бюджета по нацпроектам.
«Мы открыли новые школы, детские сады. Результат, действительно, радует, потому что дети получили практически новые здания. Семь детских садов открыли уже в 2025 году, было завершено строительство шести детских садов, и дети пойдут в них в 2026 году. Также продолжается строительство еще пяти дошкольных учреждений», — сказала министр и напомнила, что 1 сентября в Евпатории в районе Исмаил-Бей открыли новую школу.
В этой евпаторийской школе № 18 установлено наисовременнейшее оборудование, которое дает возможность школьникам осваивать не только общеобразовательные программы, но и программы дополнительного образования.
Программа по капитальному ремонту дошкольных учреждений и модернизации дошкольных систем также позволила отремонтировать два детских сада.
«На 2026−27 годы запланирован ремонт еще 11 детских садов. В этом году уже в пяти детских садах начинаются такие ремонтные работы. Кроме этого, с 2023-го года продолжается реализация программы модернизации школьных систем образования. И фактически более 40 школ уже получили такое финансирование. В прошлом году был завершен ремонт по 16 объектам: 13 из них муниципальные, три государственные — это интернаты, где дети находятся круглосуточно», — рассказала Лаврик.
На 2026−27 годы, по ее словам, запланирован ремонт еще 13 объектов, на шести работа уже начата. Пять объектов «уйдут» на двухгодичные контракты, остальные семь начну ремонтировать в 2027 году как одногодичные контракты.
«Кроме этого, у нас подготовлена проектно-сметная документация еще на более чем 30 объектов, поэтому мы готовы, эта программа будет реализована до 2030 года. Я думаю, что мы все эти задачи выполним, все зависит от того, какая будет ситуация с финансированием. Возможно, еще и увеличим количество объектов», — подчеркнула министр.
Также она рассказала о ремонтах общежитий студентов среднего профессионального образования: ремонт уже был закончен в Керченском морском колледже, в работе общежитие Автотранспортного колледжа в Симферополе и второе общежитие Морского колледжа в Керчи. Ремонт еще шести общежитий запланирован на 2026−27гг.