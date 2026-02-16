В 2026 году Актобе и Москву свяжет новый авиарейс

«Расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний реально улучшили транспортную доступность региона и укрепили наши международные связи. В 2025 году мы открыли новые международные направления: Шарм-эль-Шейх с Air Cairo, Доху и Фукуок с SCAT, а также Стамбул с Pegasus. В 2026 году планируем дальше расширять сеть и запускать рейсы в Баку, Москву, Тбилиси, Нячанг и Урумчи», — отметил Малиев.