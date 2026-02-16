В 2026 году Актобе и Москву свяжет новый авиарейс

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Акимат Актюбинской области заявил о планах по запуску новых авиарейсов.
В 2026 году намерены открыть маршруты в Россию, Грузию и Азербайджан. А также в Китай и Вьетнам.
В 2025 году впервые в истории региона пассажиропоток превысил 1 миллион человек, сообщил председатель правления АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» Дастан Малиев на совещании в акимате.
«Расширение маршрутной сети и приход новых авиакомпаний реально улучшили транспортную доступность региона и укрепили наши международные связи. В 2025 году мы открыли новые международные направления: Шарм-эль-Шейх с Air Cairo, Доху и Фукуок с SCAT, а также Стамбул с Pegasus. В 2026 году планируем дальше расширять сеть и запускать рейсы в Баку, Москву, Тбилиси, Нячанг и Урумчи», — отметил Малиев.
В ответ аким области Асхат Шахаров обратил внимание администрации воздушной гавани на вопросы готовности терминала, взлетно-посадочной полосы и наземных служб к будущей нагрузке. А также на подготовку международных маршрутов на 2026 год.
Еще он указал на необходимость возобновить рейс «Актобе — Атырау» или организовать альтернативное авиасообщение.
«Каждый житель и гость Актобе должен с момента прибытия в аэропорт ощущать динамику развития региона. Реализация намеченных проектов создаст современный мультимодальный хаб, соответствующий международным стандартам, и позволит полностью раскрыть логистический потенциал западного Казахстана», — отметил аким региона.
Кроме этого, Асхат Шахаров поручил разработать и внести на утверждение комплексный план развития аэропорта на 2026−2030 годы, который должен содержать сроки, суммы и имена ответственных за это лиц.