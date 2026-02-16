Ричмонд
Калининградцам и жителям области назвали ещё один способ записаться к врачу

Пациентам потребуется ввести данные полиса ОМС и пройти идентификацию.

Источник: Клопс.ru

Жители Калининградской области могут оформить запись на приём к врачу через национальный мессенджер MAX. Об этом пишут в телеграм-канале регионального министерства здравоохранения в понедельник, 16 февраля.

Через официальный чат-бот доступна запись в поликлиники региона, просмотр уже назначенных визитов и их отмена при необходимости. Чтобы воспользоваться сервисом впервые, нужно указать фамилию, дату рождения и номер полиса ОМС.

«Бот верифицирован и работает в рамках государственной информационной системы здравоохранения. Ваши данные защищены», — говорится в сообщении.

В 2025 году региональный минздрав жаловался на хакерские атаки, которые стопорили работу сайтов медучреждений Калининградской области.