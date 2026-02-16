Башкирия готовится войти в паводковый период во всеоружии

«Самая напряжённая ситуация, напомню, была в Архангельском районе. Затор на Инзере, вводили режим ЧС. Тогда службы сработали слаженно, но риски сохраняются. В ближайшие дни мы разворачиваем оперативный штаб. Такие же штабы будут созданы в муниципалитетах. Определили 70 затороопасных мест в 27 муниципальных образованиях. В готовности спасательные силы. Это более 12 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 187 плавсредств. Для мониторинга есть вертолёт Ка-32 и беспилотная авиация. Уточнённые прогнозы Башгидромета ждём 5 и 25 марта», — сообщил Андрей Назаров.