Башкирия готовится войти в паводковый период во всеоружии

Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, есть вероятность быстрого подъёма воды до опасных отметок. По данным Башгидромета, сейчас толщина льда ниже среднемноголетних значений на 9−32 см, но расслабляться не стоит. По его словам, в прошлом году ранняя тёплая весна и интенсивное таяние снега привели к раннему вскрытию рек.
«Самая напряжённая ситуация, напомню, была в Архангельском районе. Затор на Инзере, вводили режим ЧС. Тогда службы сработали слаженно, но риски сохраняются. В ближайшие дни мы разворачиваем оперативный штаб. Такие же штабы будут созданы в муниципалитетах. Определили 70 затороопасных мест в 27 муниципальных образованиях. В готовности спасательные силы. Это более 12 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 187 плавсредств. Для мониторинга есть вертолёт Ка-32 и беспилотная авиация. Уточнённые прогнозы Башгидромета ждём 5 и 25 марта», — сообщил Андрей Назаров.
Премьер-министр поручил муниципалитетам заранее заключить договоры на взрывные работы и выполнить весь комплекс превентивных мер, а именно чернение и распиловку льда. Госкомитету по ЧС и МЧС — обеспечить жёсткий контроль готовности.
«Задача не просто “перезимовать”, а войти в паводковый период во всеоружии. Чтобы вода пошла по руслу, а не по улицам наших городов и сел», — подчеркнул он.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии заработали 28 интеллектуальных видеодетекторов на дорогах.