Норму блинов и правила их употребления назвали нижегородцам

Сколько блинов можно есть, не навредив здоровью, рассказали нижегородцам в Роспотребнадзоре.

Источник: Аргументы и факты

Блины — это праздничное угощение, и ключевой совет здесь: всё хорошо в меру. Так Масленица не ударит по пищеварению и не отразится на теле.

Оптимальная норма для здорового взрослого:

2−3 тонких блина за раз (около 100−150 г) — это комфортный объём.

Для крупных, толстых блинов или с начинкой хватит 1−2 штук.

Даже обычные блины из муки, молока и яиц сочетают быстрые углеводы с жирами (особенно при жарке на масле и с жирными или сладкими добавками). Калорийность резко повышается за счёт топпингов.

«Безопасный объём» определяют размер и состав блинов. Тонкий блин весом 40−50 г обычно содержит 90−120 ккал, но:

с маслом, сметаной, варёной сгущёнкой или сиропами порция становится в 1,5−2 раза калорийнее;

густые блины и фаршированные варианты гораздо «тяжелее» по энергии.

Как облегчить блины для пищеварения:

  • Выбирать лёгкие начинки: свежие ягоды, йогурт без сахара, обезжиренный творог, рыбу или овощи.
  • Готовить на антипригарной посуде с минимумом жира.
  • Запивать несладким чаем, а не сладкими напитками.
  • При диабете, лишнем весе, проблемах с ЖКТ, печенью или желчным — минимизировать блины, особенно с сахаром;
  • Детям давать меньше: 1−2 маленьких блина без лишнего сахара и жирных заправок.
  • Не оставлять готовые блины надолго на столе — сразу в холодильник.
  • Мясные, рыбные или творожные начинки хранить аккуратно и разогревать перед едой.

Ранее выяснилось, что почти 80% семей в Нижнем Новгороде сохраняют традицию печь блины.