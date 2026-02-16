Заведующая детсадом в Башкирии потребовала у подчиненного деньги за «крышу»

В Башкирии прокуратура Краснокамского района проверила одно из дошкольных учреждений и выявила факт превышения должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, заведующая детским садом требовала от подчиненной сотрудницы часть стимулирующих выплат.
Заведующая пообещала работнику покровительство и заверила, что не будет наказывать из-за возможных нарушений. В общей сложности подчиненная она получила более 35 тысяч рублей. Деньгами заведующая распорядилась по своему усмотрению.
Прокуратура передала материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
