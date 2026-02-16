Еще один детский травмпункт открыли в Астане

По настоящее время вся экстренная травматологическая помощь детям столицы была сосредоточена в единственным детском травмпункте на правом берегу города, что приводило к высокой очередности.
«Единственным стационаром, оказывающим хирургическую помощь детскому населению, была многопрофильная городская детская больница № 2. Это единственный стационар, имеющий детский травмпункт, также оказывающий помощь прилегающим районам столицы, что увеличивает время транспортировки, рост очередности пациентов. В среднем в сутки в травмпункт обращаются порядка 300 детей. Отсутствие детского травмпункта на левом берегу создавало серьезную проблему для детей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи», — рассказали в Управлении общественного здравоохранения столицы.
По данным Управления здравоохранения города, в конце 2025 года в столице численность детского населения достигла порядка 561 тыс. человек. В то же время в районах Есиль и Нура до настоящего времени не было развернуто дополнительного детского травматологического пункта.
«Для решения данного вопроса было принято решение открыть новый травматологический пункт на базе Национального координационного центра экстренной медицины по адресу: ул. Хусейн бен Талал, 14. Открытие нового пункта в этом районе позволит существенно снизить нагрузку на существующие подразделения и повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей левого берега столицы», — добавила руководитель горздраза Айнур Тулеуова.
По словам главного травматолога города, травмпункт оказывает помощь пациентам, нуждающимся в неотложной травматологической помощи.
«В травмпункт обращаются пациенты с травмами, не требующими стационарного лечения, например: повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава, переломами лучевой кости, переломами лодыжек, а также с переломами, подлежащими репозиции и удержанию, которые в последующем проходят лечение и реабилитацию в поликлиниках по месту жительства», — рассказал Алексей Солод.
В ведомстве добавили, что травмпункт оснащен современным медицинским оборудованием, а также предусмотрены удобные подъездные пути к въезду на его территорию.
Отметим, что Национальный координационный центр экстренной медицины осуществляет деятельность службы скорой медицинской помощи по всей республике. В его состав входит уникальная многопрофильная больница, а также центр оказывает экстренную помощь пациентам с использованием санитарной авиации.