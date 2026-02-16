Под Новосибирском запустили центральный пункт управления СКИФ

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Центральный пункт автоматизированного управления инженерными системами синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) запустили под Новосибирском. Система позволит предотвратить аварийные ситуации как для сотрудников, так и для дорогостоящего оборудования, сообщили в пресс-службе установки.
«Разработанная система управления и диспетчеризации охватывает всю разветвленную инженерную инфраструктуру комплекса. Со всех систем на серверы собираются около 1,7 млн сигналов, которые в режиме реального времени обрабатываются и передаются в центральный пункт управления», — говорится в сообщении.
Автоматизированная система была разработана и изготовлена группой компаний «Скад тех» (производитель и интегратор систем автоматизированного управления технологическими процессами) по заказу АО «Концерн Титан-2» (генеральный подрядчик строительства ЦКП «СКИФ»). Сейчас специалисты «Скад тех» занимаются пусконаладкой системы, после чего передадут управление службе эксплуатации ЦКП «СКИФ».
«Стабильная работа инженерных систем, а также своевременная и надежная диагностика неисправностей и аварий необходима для непрерывной устойчивой работы всего комплекса СКИФ, в том числе ускорительно-накопительного комплекса, где цена остановки научного эксперимента очень высока. Для охлаждения уникального исследовательского оборудования и терморегуляции помещений ускорительно-накопительного комплекса реализованы сложные инженерные решения. Круглосуточное управление и контроль за состоянием этого оборудования невозможно осуществить в ручном режиме. Автоматизированная система позволит избежать аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования, проводить все виды диагностики и обеспечить безопасность сотрудников при проведении работ», — цитирует пресс-служба замдиректора по инженерно-техническим вопросам «СКИФ» Андрея Журавлева.
Система контролирует параметры всех объектов, в случае выхода показателей за пределы допустимых значений, она — в зависимости от заложенного алгоритма — корректирует их самостоятельно, оповещает диспетчера или автоматически выключает сегменты оборудования для недопущения аварийной ситуации. Также система интегрирована в единую дежурную диспетчерскую службу МЧС, и в случае возникновения аварийной ситуации спасатели незамедлительно получат сигнал.
В пресс-службе отметили, что особого внимания требуют помещения, в которых размещается оборудование ускорительно-накопительного комплекса — здания инжектора, накопителя и двух зданий экспериментальных станций. Для поддержания технологических процессов необходима прецизионная терморегуляция помещений — с точностью до 0,1 градуса Цельсия, поэтому на этих объектах установлены специальные высокоточные датчики, сигналы от которых используются в работе алгоритмов специальной системы термостабилизации, а в случае выхода из строя одного из них будет использован резервный датчик.