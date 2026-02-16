Под Новосибирском запустили центральный пункт управления СКИФ

«Стабильная работа инженерных систем, а также своевременная и надежная диагностика неисправностей и аварий необходима для непрерывной устойчивой работы всего комплекса СКИФ, в том числе ускорительно-накопительного комплекса, где цена остановки научного эксперимента очень высока. Для охлаждения уникального исследовательского оборудования и терморегуляции помещений ускорительно-накопительного комплекса реализованы сложные инженерные решения. Круглосуточное управление и контроль за состоянием этого оборудования невозможно осуществить в ручном режиме. Автоматизированная система позволит избежать аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования, проводить все виды диагностики и обеспечить безопасность сотрудников при проведении работ», — цитирует пресс-служба замдиректора по инженерно-техническим вопросам «СКИФ» Андрея Журавлева.