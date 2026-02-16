Ричмонд
Что такое коридор затмений с точки зрения науки и как он влияет на человека

Коридор затмений — один из самых обсуждаемых астрологических периодов, у которого нет научного обоснования. Но этому явлению все равно придают большое значение. Одни воспринимают его как время тотального запрета на любые важные действия, другие — как возможность для внутренней перезагрузки. Когда наступит коридор затмений в 2026 году, чего ждать от этого времени и есть ли у него реальное влияние на человека — в материале «Газеты.Ru».

Что такое коридор затмений.

Коридором затмений называют промежуток времени между ближайшими друг к другу солнечным и лунным затмениями. Эти затмения не обязательно должны быть полными: они могут быть частными или кольцеобразными, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.

Обычно коридор затмений длится 14−18 дней. Это астрономическое явление происходит минимум дважды в год, максимум — четыре.

В 2026 году планируется четыре затмения, которые сформируют два коридора.

Первый коридор: с 17 февраля (кольцеобразное солнечное затмение) по 3 марта (полное лунное затмение).

Второй коридор: с 12 августа (полное солнечное затмение) по 28 августа (частное лунное затмение).

Кстати, коридор затмений — ~псевдонаучный и астрологический термин.~ Астрономы не используют слово «коридор». В науке этот период называется сезоном затмений.

Как влияет на человека коридор затмений.

~Научных фактов, подтверждающих какое-либо специфическое влияние коридора затмений на психику и здоровье человека, нет~. Киселев уточнил, что иногда коридоры затмений пересекаются с периодами повышенной солнечной активности, которая действительно может влиять на метеочувствительных людей, вызывая головные боли, скачки давления и общее недомогание. Но это скорее совпадение, а не прямая причинно-следственная связь между затмениями и солнечной активностью, рассказал эксперт.

В астрологии этот период считается временем повышенной эмоциональной напряженности, перемен и внутренней нестабильности. Люди могут ощущать тревогу, дискомфорт, раздражительность и недомогание, отметила в беседе с «Газетой.Ru» астролог Антонина Лунина.

Астрологи считают, что энергетика коридора затмений может проявляться через:

* Резкие эмоциональные реакции и перепады настроения, неадекватные ситуации.

* Ощущение потери опоры, когда привычные схемы перестают работать.
* Спонтанное нагнетание конфликтов в личных и деловых отношениях.
* Повышенный риск травм, аварий и нештатных ситуаций из-за рассеянности.
* Обострение внутренних переживаний, страхов и старых обид, требующих проработки.

Клинический психолог Павел Бирюков объяснил «Газете.Ru», что люди часто верят в предсказания во многом из-за эффекта ноцебо. Если у человека есть убеждение, что затмение негативно повлияет на его организм, рано или поздно найдутся соответствующие симптомы, о которых предупреждали астрологи.

«Это влияет субъективно при условии, что мы верим, будто затмения могут что-то сделать с нашим организмом. Человек, у которого есть черты мнительности и тревожности, начнет отслеживать у себя каждый симптом и обязательно что-нибудь найдет», — отметил специалист.

Что можно и нельзя делать в коридор затмений.

Открывает коридор затмений солнечное затмение в Водолее. В это время формируются новые цели и новые жизненные ценности, заявила астролог Лунина. Интересно, что оно совпадает с датой начала китайского Нового года Огненной Лошади.

В этот период, особенно в сами дни затмений (17 февраля, 3 марта), а также за три дня до и после них, астролог посоветовала воздержаться от:

* важных событий — перелетов, запусков проектов, сделок с недвижимостью, разводов, увольнений, свадеб;

* выяснений отношений (с 26 февраля к коридору затмений добавится ретроградный Меркурий, и ссора может затянуться на два года);
* сложных бьюти-процедур (их лучше исключить до 4 марта);
* решений, принятых на эмоциях — в противном случае о них можно пожалеть.

Также тем, у кого подвижная психика, следует избегать мест массового скопления людей и ограничить потребление алкоголя.

Что можно делать в коридор затмений.

Период коридора затмений — не время для пассивного страха, а возможность для внутренней работы. Астрологи рекомендуют направить энергию этого времени в конструктивное русло:

* Завершать дела: закрывать «хвосты», отдавать долги, заканчивать проекты, начатые ранее.

* Наводить порядок: убираться дома, избавляться от хлама, очищать рабочее пространство.
* Работать над собой: медитировать, заниматься йогой, практиковать заземление (прогулки).
* Отпускать прошлое: прощать обиды, завершать токсичные отношения, избавляться от вредных привычек.
* Анализировать: вести дневник, записывать сны, наблюдать за событиями (они часто бывают судьбоносными).
* Заботиться о здоровье: соблюдать режим сна, правильно питаться, избегать переедания.
* Быть внимательным: проявлять осознанность в документах и общении (особенно если коридор совпадает с ретроградным Меркурием, как это будет с 26 февраля).

Как перестать верить в негативные предсказания.

Астрология привлекает людей своей простотой и удобством — возможностью сразу получить ответ на заданный вопрос, но ответы зачастую бывают расплывчаты, объяснил психолог Бирюков.

«Тут уже вступает в силу чистая психология. У мозга есть такая особенность — надуманно создавать и видеть в расплывчатых формулировках конкретные факты. Этот эффект усиливается, если человек испытывает какую-то нужду и видит в источнике информации авторитетность. Она не обязательно строится на точности полученных знаний, а часто — на личном опыте знакомых. Здесь доминирует психологическая сила социального подражания», — отметил специалист.

Чтобы обезопасить себя от негативного влияния предсказаний, психолог рекомендовал соблюдать «информационную диету». Если вы замечаете, что информация из СМИ усиливает фоновый стресс, надо свести к минимуму потребление стрессового контента.

Где можно наблюдать затмения.

По словам астронома Киселева, кольцеобразное солнечное затмение 17 февраля будет видно в Антарктиде. Луна закроет 96% солнечного диска, образовав идеальное огненное кольцо продолжительностью около двух минут.

Полное лунное затмение 3 марта смогут наблюдать жители Дальнего Востока, Камчатки, Приморья и Сахалина.