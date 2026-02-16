Что такое коридор затмений с точки зрения науки и как он влияет на человека

Коридор затмений — один из самых обсуждаемых астрологических периодов, у которого нет научного обоснования. Но этому явлению все равно придают большое значение. Одни воспринимают его как время тотального запрета на любые важные действия, другие — как возможность для внутренней перезагрузки. Когда наступит коридор затмений в 2026 году, чего ждать от этого времени и есть ли у него реальное влияние на человека — в материале «Газеты.Ru».