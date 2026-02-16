Сюзана, Аполлинария и Зарема: ЗАГС Ростовской области опубликовал список редких имен

Так, по состоянию на 14 февраля, одна из семей региона выбрала для своей дочери имя Сюзана. Оно может иметь французские корни и восходить к имени Suzanne, переводясь как «милосердная» или «благословенная». Другая пара остановила свой выбор на имени Аполлинария, что означает «принадлежащая Аполлону». Как известно из мифологии, древнегреческий бог Аполлон являлся покровителем искусств и олицетворял свет. А одна из девочек получила имя Зарема: по одной из версий, оно тюркского происхождения и переводится как «золотая девушка» или «блестящая женщина».