В Омской области приготовят 2026 тыквенных оладий на Масленицу

Частью гуляний станет и чайная аллея народов России. Здесь развернётся «Усадьба Тыковка» с белым шатром, самоварами, деревянная мебель с традиционными скатертями, а также сотрудниками в народных костюмах. В меню будут представлены блюда из тыквы, в том числе тыквенные оладушки, пироги и традиционные напитки.