В Омской области приготовят 2026 тыквенных оладий на Масленицу

В субботу, 21 февраля, в микрорайоне Крутая горка приготовят 2026 тыквенных оладий. Такой гастрономический рекорд решили поставить в рамках народных масленичных гуляний. Мероприятие состоится на площади перед Дворцом культуры имени В. Е. Часницкого с 12:00 до 14:00.
Процесс приготовления оладий пройдёт на специальной площадке и будет открыт для зрителей. Гости смогут наблюдать за ходом установки рекорда, а ведущий будет информировать публику о промежуточных результатах.
Частью гуляний станет и чайная аллея народов России. Здесь развернётся «Усадьба Тыковка» с белым шатром, самоварами, деревянная мебель с традиционными скатертями, а также сотрудниками в народных костюмах. В меню будут представлены блюда из тыквы, в том числе тыквенные оладушки, пироги и традиционные напитки.
Кроме того, в программу мероприятия войдут массовый двойной хоровод с участием антуражной группы в русско-народных костюмах и всех желающих, а также народные забавы и выступления творческих коллективов Дворца культуры имени В. Е. Часницкого и образовательных учреждений микрорайона.