Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях

«Ранее они (инструкции — ред.) неоднократно давались. Вы знаете, что МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. Изданы уже и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств, поэтому меры принимаются», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, давали ли в Кремле дополнительные поручения соответствующим ведомствам и службам.