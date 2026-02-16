Ричмонд
Песков ответил на вопрос о мерах безопасности в учебных заведениях

Песков: меры безопасности в учебных заведениях принимаются.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях России принимаются, все инструкции доведены до соответствующих министерств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ранее они (инструкции — ред.) неоднократно давались. Вы знаете, что МВД самостоятельно принимает меры, другие службы принимают меры. Изданы уже и доведены до адресата все соответствующие инструкции соответствующих министерств, поэтому меры принимаются», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, давали ли в Кремле дополнительные поручения соответствующим ведомствам и службам.

