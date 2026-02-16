Блин блинский: шеф-повар из Крыма раскрыл секрет главного блюда на Масленицу

Особое место в классификации занимают блины «с припеком». Как пояснил Казабеев, этот рецепт пришел из дореволюционных кулинарных книг. В этом случае начинку не заворачивают в готовое изделие, а добавляют прямо в тесто или выкладывают на еще полусырой блин, после чего сворачивают его пополам и тщательно обжаривают с обеих сторон.