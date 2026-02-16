Блин блинский: шеф-повар из Крыма раскрыл секрет главного блюда на Масленицу

Шеф-повар ресторанного комплекса в Симферополе Антон Казабеев в беседе с «АиФ-Крым» провел гастрономический ликбез и рассказал о принципиальной, на его взгляд, разнице между блином и блинчиком. По словам эксперта, главное отличие кроется в технологии и внешнем виде.
«Блины больше, толще, пышнее, иногда их даже делают на сметане или добавляют разрыхлитель. Обычно в блины заворачивают самые разные начинки: овощи, фрукты и сухофрукты, сладости, смеси свежих трав, грибы, мясо, рыбу», — перечислил Антон Казабеев.
Совсем иное дело — блинчики. Они тоньше, нежнее и зачастую имеют ажурную структуру. Их задача — быть универсальной основой для любых гастрономических экспериментов.
«А вот традиционные наши блинчики — тонкие, “кружевные”. И едят их с чем угодно — у кого на что фантазии хватает», — добавил шеф-повар.
Особое место в классификации занимают блины «с припеком». Как пояснил Казабеев, этот рецепт пришел из дореволюционных кулинарных книг. В этом случае начинку не заворачивают в готовое изделие, а добавляют прямо в тесто или выкладывают на еще полусырой блин, после чего сворачивают его пополам и тщательно обжаривают с обеих сторон.