В Ростове сумма штрафов за платную парковку в 9 раз больше, чем плата за нее

Администрация Ростова раскрыла данные о доходах бюджета от работы платных парковок. Согласно статистике, представленной в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону», в 2025 году горожане заплатили штрафов за невнесение платы почти в девять раз больше, чем составили сами поступления за парковочные места.