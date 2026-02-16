В Ростове сумма штрафов за платную парковку в 9 раз больше, чем плата за нее

Администрация Ростова раскрыла данные о доходах бюджета от работы платных парковок. Согласно статистике, представленной в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону», в 2025 году горожане заплатили штрафов за невнесение платы почти в девять раз больше, чем составили сами поступления за парковочные места.
По информации департамента автомобильных дорог, за 2025 год доход городского бюджета от платы за парковку достиг 14,4 млн рублей. В то же время сумма оплаченных штрафов за нарушения правил парковки оказалась значительно больше — 132,1 млн рублей. Таким образом, общий доход бюджета от функционирования платного парковочного пространства в прошлом году превысил 146,5 млн рублей.
В администрации отметили, что резкий рост штрафов связан с автоматизацией процесса фиксации нарушений.
Примечательно, что с августа 2025 года оператор парковок при фотовидеофиксации начал удалять с кадров посторонние предметы (бумагу, ткань, ветки), которыми водители пытаются закрыть номера, чтобы избежать наказания.
Несмотря на высокие штрафные сборы, в администрации отметили, что повышать тариф на парковку в ближайшее время не планируют — он по-прежнему составляет 35 рублей в час. Что касается расширения зоны платной парковки, этот вопрос пока находится на стадии рассмотрения, конкретные сроки и новые локации не называются.
