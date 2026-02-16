Ошибочные ответы нейросетей могут иметь фатальные последствия

По словам ученых, языковая модель представляет собой математическую систему, анализирующую частотность событий. То есть алгоритмы выбирают не достоверный вариант, а тот, который наиболее правдоподобный и часто встречающийся. У этой проблемы нет чисто технического решения. Невозможно написать код, который научит искусственный интеллект критически мыслить, сделает его этичным. Например, в настоящее время технологии искусственного интеллекта применяются для диагностики заболеваний или в управлении беспилотными автомобилями. Однако их ошибки могут привести к неверному назначению лечения, авариям и ущербам, в случае если нейросеть неверно оценила дорожную обстановку.