Масленичные гулянья пройдут в Казани на 17 площадках

В эти выходные, 21 и 22 февраля, в столице Татарстана отметят Масленицу — праздничные мероприятия пройдут на 17 площадках города. А главное городское масленичное гулянье развернется в эту субботу в парке «Черное озеро». Для жителей и гостей Казани подготовлены насыщенная программа и праздничные угощения. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Азат Абзалов.
Докладчик отметил, что в Год единства народов России праздник станет многонациональным. В нем примут участие славянские, чувашские, удмуртские, мордовские, марийские и другие коллективы народов, проживающих в Татарстане.
Мероприятия в парке «Черное озеро» начнутся в 11:00. Кроме того, праздничные гулянья пройдут в парках «Крылья Советов», «Калейдоскоп», сквер по ул. Мира в поселке Дербышки, парк в ЖМ «Салават Купере» и на других площадках.