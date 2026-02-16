Масленичные гулянья пройдут в Казани на 17 площадках

В эти выходные, 21 и 22 февраля, в столице Татарстана отметят Масленицу — праздничные мероприятия пройдут на 17 площадках города. А главное городское масленичное гулянье развернется в эту субботу в парке «Черное озеро». Для жителей и гостей Казани подготовлены насыщенная программа и праздничные угощения. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Азат Абзалов.