Спасатели предупредили владельцев домов в горах Алматы

В ведомствах рекомендуют регулярно проводить визуальный осмотр территорий на предмет выявления трещин, сдвигов, переувлажнения грунтов и выклинивания воды. Также алматинцам советуют проверять состояние водопроводных линий, арычной сети и ливнестоков.
Спасатели рекомендуют проводить регулярные обходы вдоль водопроводных линий для выявления утечек и других источников выклинивания воды. Жителям также советуют заранее продумывать свои действия в чрезвычайных условиях и следить за герметичностью ям септиков и туалетов.
В ДЧС сообщили о признаках оползневой опасности:
двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты.
в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте.
на поверхности земли, тротуарах и дорогах появляются и расширяются трещины.
под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, сдвигаются заборы и деревья.
«пьяный лес» (деревья растут с уклоном), взбугренность на склоне горы или у подошвы склона.
деформации сооружений и автодорог.
При обнаружении признаков оползня алматинцам рекомендуется сообщить в соответствующие органы управления и подразделения МЧС по номеру 112 и принять все меры предосторожности, вплоть до эвакуации из опасной зоны.