Спасатели предупредили владельцев домов в горах Алматы

Спасатели рекомендуют проводить регулярные обходы вдоль водопроводных линий для выявления утечек и других источников выклинивания воды. Жителям также советуют заранее продумывать свои действия в чрезвычайных условиях и следить за герметичностью ям септиков и туалетов.