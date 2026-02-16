Ричмонд
Спасатели предупредили владельцев домов в горах Алматы

«Казселезащита» и ДЧС южной столицы обратились к алматинцам, чьи дома расположены в горной местности, с предупреждением, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В ведомствах рекомендуют регулярно проводить визуальный осмотр территорий на предмет выявления трещин, сдвигов, переувлажнения грунтов и выклинивания воды. Также алматинцам советуют проверять состояние водопроводных линий, арычной сети и ливнестоков.

Спасатели рекомендуют проводить регулярные обходы вдоль водопроводных линий для выявления утечек и других источников выклинивания воды. Жителям также советуют заранее продумывать свои действия в чрезвычайных условиях и следить за герметичностью ям септиков и туалетов.

В ДЧС сообщили о признаках оползневой опасности:

  • двери и окна в доме перестают закрываться или зажаты.

  • в доме появляются трещины на штукатурке стен и фундаменте.

  • на поверхности земли, тротуарах и дорогах появляются и расширяются трещины.

  • под основанием склонов вспучивается земля, появляются новые выходы подземных вод, сдвигаются заборы и деревья.

  • «пьяный лес» (деревья растут с уклоном), взбугренность на склоне горы или у подошвы склона.

  • деформации сооружений и автодорог.

При обнаружении признаков оползня алматинцам рекомендуется сообщить в соответствующие органы управления и подразделения МЧС по номеру 112 и принять все меры предосторожности, вплоть до эвакуации из опасной зоны.