Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Jpost: Израиль представил США планы уничтожения ракетных объектов в Иране

Представители Министерства обороны Израиля заявили своим американским коллегам, что Тель-Авив разработал планы уничтожения ракетной программы Тегерана и готов действовать в одностороннем порядке, сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Израиль в последние недели предупредил США, что собирается ликвидировать ракетный потенциал и производственную инфраструктуру Ирана. Израильские военные изложили оперативные концепции по снижению эффективности программы, включая нанесение ударов по ключевым производственным объектам Ирана.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную черту, которую мы установили для его баллистических ракет», — сказал Jpost источник, добавив, что пока этот «порог» не пройдет, но Тель-Авив следит за развитием событий внутри Ирана. Официальные лица подчеркнули, что Израиль оставляет за собой «свободу действий» и не позволит Ирану восстановить системы стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию Израиля.

По словам чиновника, в ходе недавних переговоров с Вашингтоном Тель-Авив представил планы нанесения ударов по дополнительным объектам, связанным с ракетной программой Ирана.

Израильские официальные лица обеспокоены тем, что Трамп может применить модель ограниченных ударов, аналогичную недавним операциям США против хуситов в Йемене, что, как они считают, сохранит критически важные возможности Тегерана. «Есть опасения, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и предоставить Израилю разбираться с последствиями, как в случае с хуситами», — сказал другой военный чиновник, добавив, что частичные меры не устранят основную угрозу и не устроят Тель-Авив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше