Jpost: Израиль представил США планы уничтожения ракетных объектов в Иране

Израильские официальные лица обеспокоены тем, что Трамп может применить модель ограниченных ударов, аналогичную недавним операциям США против хуситов в Йемене, что, как они считают, сохранит критически важные возможности Тегерана. «Есть опасения, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и предоставить Израилю разбираться с последствиями, как в случае с хуситами», — сказал другой военный чиновник, добавив, что частичные меры не устранят основную угрозу и не устроят Тель-Авив.