Jpost: Израиль представил США планы уничтожения ракетных объектов в Иране

В статье говорится, что Израиль в последние недели предупредил США, что собирается ликвидировать ракетный потенциал и производственную инфраструктуру Ирана. Израильские военные изложили оперативные концепции по снижению эффективности программы, включая нанесение ударов по ключевым производственным объектам Ирана.
«Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную черту, которую мы установили для его баллистических ракет», — сказал Jpost источник, добавив, что пока этот «порог» не пройдет, но Тель-Авив следит за развитием событий внутри Ирана. Официальные лица подчеркнули, что Израиль оставляет за собой «свободу действий» и не позволит Ирану восстановить системы стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию Израиля.
Израильские официальные лица обеспокоены тем, что Трамп может применить модель ограниченных ударов, аналогичную недавним операциям США против хуситов в Йемене, что, как они считают, сохранит критически важные возможности Тегерана. «Есть опасения, что он может выбрать несколько целей, объявить об успехе и предоставить Израилю разбираться с последствиями, как в случае с хуситами», — сказал другой военный чиновник, добавив, что частичные меры не устранят основную угрозу и не устроят Тель-Авив.