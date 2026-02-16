В Москве при пожаре в офисном центре спасли 16 человек

Пожар вспыхнул в здании офисного центра «Прииск» по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. По данным оперативных служб, на первом этаже строения находятся автомастерские, а на верхних этажах размещаются как минимум два хостела.
На месте происшествия также работают представители надзорного ведомства. Как сообщили в прокуратуре Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а координацию действий правоохранительных органов и экстренных служб осуществляет Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин.
По данным телеграм-канала SHOT, в результате ЧП пострадали девять человек. По предварительным данным, они получили травмы, когда в попытке спастись выпрыгивали из окон на матрасы, сброшенные на землю. Канал пишет, что сначала загорелись личные вещи постояльцев, после чего огонь перекинулся на мебель.
По информации канала 112, пожар локализован на площади 100 квадратов. Пострадавшие — это мужчины в возрасте от 22 до 49 лет, которые получили отравления продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей. Два человека, выпрыгнувших с четвертого этажа, госпитализированы с переломами позвоночника.