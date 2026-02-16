В Москве при пожаре в офисном центре спасли 16 человек

По данным телеграм-канала SHOT, в результате ЧП пострадали девять человек. По предварительным данным, они получили травмы, когда в попытке спастись выпрыгивали из окон на матрасы, сброшенные на землю. Канал пишет, что сначала загорелись личные вещи постояльцев, после чего огонь перекинулся на мебель.