Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве при пожаре в офисном центре спасли 16 человек

В Северном округе Москвы локализовано возгорание в административном здании, где расположены хостелы. Сотрудники МЧС спасли 16 человек, по предварительным данным, девять постояльцев обратились за медицинской помощью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

На севере Москвы сотрудники МЧС занимаются ликвидацией возгорания в административном здании, где расположены хостелы. В ходе спасательной операции из огня были спасены 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар вспыхнул в здании офисного центра «Прииск» по адресу: 1-й Магистральный тупик, дом 10, корпус 1. По данным оперативных служб, на первом этаже строения находятся автомастерские, а на верхних этажах размещаются как минимум два хостела.

На месте происшествия также работают представители надзорного ведомства. Как сообщили в прокуратуре Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а координацию действий правоохранительных органов и экстренных служб осуществляет Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин.

По данным телеграм-канала SHOT, в результате ЧП пострадали девять человек. По предварительным данным, они получили травмы, когда в попытке спастись выпрыгивали из окон на матрасы, сброшенные на землю. Канал пишет, что сначала загорелись личные вещи постояльцев, после чего огонь перекинулся на мебель.

По информации канала 112, пожар локализован на площади 100 квадратов. Пострадавшие — это мужчины в возрасте от 22 до 49 лет, которые получили отравления продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей. Два человека, выпрыгнувших с четвертого этажа, госпитализированы с переломами позвоночника.