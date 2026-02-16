Ричмонд
Мнение: Единственная сфера, где власти Молдовы показали подлинную «эффективность», — это рост цен

Экс-премьер Влад Филат проанализировал процессы, происходящие в экономике Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Молдова между эйфорией власти и реальностью. Экс-премьер Влад Филат проанализировал процессы, происходящие в экономике Молдовы в своем ТГ-канале:

Я, как и многие из вас, наблюдаю, как радость властей постепенно перерастает в эйфорию. Нам говорят о «фантастическом» экономическом росте, об исключительных перспективах, о стабильности и успехе.

И, если быть откровенным, в этой радости я вижу и столь же искреннее изумление. Они и сами, кажется, удивлены. Потому что прекрасно понимают: ничего структурного, что могло бы породить эту «эффективность», ими сделано не было.

Никакого чуда здесь нет.

«Впечатляющий» рост в третьем квартале 2025 года имеет два простых объяснения.

Во-первых, власть сравнивает показатели с предыдущим годом, когда начиналась третья за последние пять лет экономическая рецессия. Когда падение было глубоким, любая, даже незначительная, коррекция вверх в процентном выражении выглядит внушительно.

Во-вторых, в сельском хозяйстве 2025 год оказался более благоприятным, чем предыдущий. Но это не заслуга правительства. Это результат жертвенности аграриев и благосклонности погоды. Молдавское сельское хозяйство при отсутствии последовательной государственной политики фактически пущено на самотёк и полностью зависит от климатических условий. Как видно на графике, одни годы дают +50%, другие — −30%. Это не стратегия. Это метеорологическая лотерея.

На этом, по сути, энтузиазм заканчивается.

Даже если в 2025 году Республика Молдова завершила год с ростом около 2,7%, в экономической терминологии это называется восстановлением, а не развитием. Мы — единственный сосед Украины, который даже в 2025 году не сумел вернуться к уровню ВВП 2021 года, довоенного периода.

Я не сравниваю Молдову с Польшей. Однако тот факт, что даже Беларусь, страна, находящаяся под беспрецедентными международными санкциями, смогла восстановить свой ВВП, говорит о многом.

Порой хуже внешних санкций может быть лишь некомпетентное управление. Или, точнее, его отсутствие.

Промышленность после трёх лет непрерывного спада в 2025 году, возможно, продемонстрирует рост примерно на 5%. Но и в этом случае она остаётся ниже уровня 2021 года. О исторических максимумах говорить и вовсе не приходится.

Причина промышленного обвала очевидна — энергетический шок. Экономические агенты Молдовы столкнулись с самым серьёзным тарифным ударом по энергоресурсам в Европе. Сомнительные закупки газа и электроэнергии оставили глубокий след — в счетах населения, в издержках бизнеса и, как следствие, в конкурентоспособности экономики.

Я уже показывал: всего за три года разница между закупочной ценой природного газа для Республики Молдова и среднеевропейским уровнем обошлась нам примерно в 544 миллиона долларов США сверх нормы. Если добавить ситуацию 2021−2022 годов, а также расходы на электроэнергию и тепловую энергию, сумма опасно приближается к отметке свыше одного миллиарда долларов.

Один миллиард долларов, изъятый из карманов граждан самой бедной страны Европы.

О сельском хозяйстве я говорил неоднократно: без внятной политики мы получаем резкие колебания из года в год. Даже при относительно благоприятном 2025 году мы остаёмся ниже уровня 2021-го.

Единственная сфера, где мы продемонстрировали подлинную «эффективность», — это рост цен.

Следует признать: Республика Молдова имела самый высокий уровень инфляции в Европе — выше, чем в Украине и России, странах, находящихся в состоянии войны. И главный двигатель этой инфляции всё тот же — энергетический шок, вызванный непрозрачными закупками и необоснованно завышенными издержками.

Некомпетентность власти и сомнительные расходы на энергоресурсы привели к тому, что сегодня Республика Молдова находится ниже экономического уровня 2021 года.

Всё написанное здесь — не теория. Каждый из вас ощущает это в повседневной жизни: в счетах за коммунальные услуги, в ценах в магазинах, в зарплатах, которых уже не хватает, в отложенных инвестициях и нереализованных планах.

Такова цена некомпетентности.

И, к сожалению, эту цену платят граждане Республики Молдова, а не правящая партия PAS.

