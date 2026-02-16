Ричмонд
Казахстанские спортсмены штурмуют мировые арены — что произошло за последние дни

Казахстанские спортсмены продолжают держать страну в центре внимания мировых арен.

Источник: DKNews.kz

Зимняя Олимпиада принесла громкую сенсацию в прыжках на лыжах, в хоккее «Барыс» порадовал болельщиков яркой домашней победой, на теннисных кортах Дохи казахстанки сражались за титулы, а в шахматах Бибисара Ассаубаева сделала исторический шаг к мировому первенству. Рассказываем о главных спортивных событиях последних дней.

Зимняя олимпиада.

О триумфе Михаила Шайдорова только ленивый не писал. Я бы хотел отметить успех прыгуна с трамплина Ильи Мизерных. Впервые в истории Казахстан попал в финал прыжком с большого трамплина. 19-летний казахстанец Илья Мизерных сенсационно финишировал в восьмерке лучших в прыжках на лыжах с большого трамплина на Играх-2026.

Илья совершил самый дальний прыжок в первой попытке (на 140,5 метра). Благодаря этому казахстанец занял восьмое промежуточное место. И, что не менее важно, удержался на нем в итоговом зачете, совершив техничный второй прыжок на 137 метров.

Всего менее десяти баллов Мизерных в итоге проиграл своему ровеснику-поляку Касперу Томасяку (281,6 против 291,2), ставшему бронзовым призером.

Победу одержал 26-летний титулованный словенец Домен Превц. Второе место занял японец Рен Никайдо.

Что касается Мизерных, казахстанец еще получит шанс на медаль в командном турнире с участием двух прыгунов, который состоится 16 февраля.

К сожалению, в остальных видах спорта как шорт-трек, фристайл, биатлон, слалом, конькобежный спорт, параллельный могул казахстанцы остались без медалей.

Хоккей.

Вторым соперником «Барыса» в февральской домашней серии стала «Лада». Гости открыли счёт уже на 83-й секунде — отличился Андрей Чивилёв. Однако до перерыва астанчане ответили тремя шайбами: Иэн Маккошен, Кирилл Панюков и Семён Симонов реализовали свои моменты.

Во втором периоде Александр Лукин сократил отставание, но хозяева сохранили инициативу. В третьем отрезке Райли Уолш забил свой десятый гол в сезоне, а контратаку в меньшинстве завершили Макс Уиллман и Тайс Томпсон. «Лада» реализовала большинство усилиями Тайлера Граоваца, однако «Барыс» удержал победу — 5:3.

В первом домашнем матче месяца «Барыс» уступил СКА. Не реализовав свои моменты, астанчане пропустили после буллита Матвея Короткого и гола Сергея Плотникова в большинстве. В третьем периоде отличились Никита Дишковский, Николай Голдобин и Марат Хайруллин. Несмотря на 36 бросков в створ, «Барыс» не забил и остаётся на 10-м месте вне зоны плей-офф.

17 февраля команда Михаила Кравца примет лидера Восточной конференции КХЛ — магнитогорский «Металлург».

Теннис.

Елена Рыбакина впервые после триумфа на Australian Open потерпела поражение. Она проиграла 13-й ракетке, канадке Виктории Мбоко в четвертьфинале турнира в Дохе со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Зато не подкачала лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина. На том же турнире Анна выступала в дуэте с Александрой Крунич из Сербии.

В финальном матче Данилина и Крунич бились против пары Елена Остапенко (Латвия)/Се Шувей (Тайбэй). Финал завершился победой Анны и Александры со счётом 0:6, 7:6, 10:8.

Шахматы.

Бибисара Ассаубаева выиграла выставочный матч против Александры Костенюк и стала первой шахматисткой, которая квалифицировалась на чемпионат мира по фристайл-шахматам среди женщин 2026 года, запланированный на конец этого года.

Казахстанский гроссмейстер выиграла со счетом 2,5−1,5 с контролем времени рапид..

Фристайл-шахматы — это шахматы в формате шахмат Фишера, где фигуры располагаются в случайном порядке.