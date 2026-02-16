Казахстанские спортсмены штурмуют мировые арены — что произошло за последние дни

О триумфе Михаила Шайдорова только ленивый не писал. Я бы хотел отметить успех прыгуна с трамплина Ильи Мизерных. Впервые в истории Казахстан попал в финал прыжком с большого трамплина. 19-летний казахстанец Илья Мизерных сенсационно финишировал в восьмерке лучших в прыжках на лыжах с большого трамплина на Играх-2026.