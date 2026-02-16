Ричмонд
Лучшего тренера выберут в Самарской области

В Самарской области стартует конкурс по поиску тех, кто воспитывает чемпионов.

Источник: предоставлено реготделением партии "Единая Россия"

В Самарской области запускают конкурс «Лучший тренер». Его старт объявил проект «Выбор сильных» партии «Единая Россия». Конкурс направлен на поиск тех, кто воспитывает чемпионов, и на искреннее признание их труда.

«Тренер — это человек, который учит не только технике броска, но и умению держать удар в жизни. Этот конкурс — попытка подсветить работу тех, кто в залах борьбы, самбо и дзюдо ежедневно делает наших детей сильнее», — сказал руководитель проекта «Выбор сильных», депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

По информации организаторов, в конкурсе могут принять участие тренеры-практики со всего региона. Главное — реальные результаты воспитанников и преданность своему делу. Прием заявок продлится с 10 февраля по 10 мая 2026 года. Затем предстоит работа экспертной комиссии, 6 июня состоятся финал и награждение победителей (их будет трое — по одному в борьбе, самбо и дзюдо). Мероприятие пройдет в рамках турнира «Новая высота» памяти Игоря Найвальта во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.

