Токаев наградил звезду сумо из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с борцом сумо Ерсином Балтагулом, добившимся значительных успехов в Японии — на родине этого вида спорта, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Поздравление с высоким титулом.

Глава государства поздравил спортсмена с завоеванием в 2025 году титула «маэгасира» на Кубке Императора — одного из высоких рангов в профессиональном сумо. Также Ерсин Балтагул получил специальный приз «Канто-сё» за боевой дух.

Президент отметил, что награды стали результатом упорства, трудолюбия и преданности спорту.

Признание в Японии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достижения спортсмена повышают авторитет Казахстана за рубежом.

«В ходе визита в Японию я заметил, что Вас знают и уважают многие: от Императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, Вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю Вам особую благодарность», — сказал Президент.

Планы спортсмена.

Ерсин Балтагул поблагодарил Главу государства за поддержку и сообщил о намерении встретиться с юными спортсменами в Казахстане.

«Как гражданин Казахстана я поставил перед собой цель — достойно представлять бирюзовый флаг нашей страны в Японии, население которой превышает 120 миллионов человек. Я делаю все, чтобы достичь этой цели», — отметил он.

Спортсмен также поздравил казахстанцев с победой Михаила Шайдорова на зимних Олимпийских играх в Италии.

Государственная награда.

В завершение встречи Президент пожелал борцу новых побед на международной арене и вручил Ерсину Балтагулу орден «Барыс» II степени за выдающиеся спортивные достижения.