Токаев наградил звезду сумо из Казахстана

Поздравление с высоким титулом.
Глава государства поздравил спортсмена с завоеванием в 2025 году титула «маэгасира» на Кубке Императора — одного из высоких рангов в профессиональном сумо. Также Ерсин Балтагул получил специальный приз «Канто-сё» за боевой дух.
Президент отметил, что награды стали результатом упорства, трудолюбия и преданности спорту.
Признание в Японии.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что достижения спортсмена повышают авторитет Казахстана за рубежом.
«В ходе визита в Японию я заметил, что Вас знают и уважают многие: от Императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, Вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю Вам особую благодарность», — сказал Президент.
Планы спортсмена.
Ерсин Балтагул поблагодарил Главу государства за поддержку и сообщил о намерении встретиться с юными спортсменами в Казахстане.
«Как гражданин Казахстана я поставил перед собой цель — достойно представлять бирюзовый флаг нашей страны в Японии, население которой превышает 120 миллионов человек. Я делаю все, чтобы достичь этой цели», — отметил он.
Спортсмен также поздравил казахстанцев с победой Михаила Шайдорова на зимних Олимпийских играх в Италии.
Государственная награда.
В завершение встречи Президент пожелал борцу новых побед на международной арене и вручил Ерсину Балтагулу орден «Барыс» II степени за выдающиеся спортивные достижения.