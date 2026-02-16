Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма

Как пояснили в Роспотребнадзоре, один тонкий блин содержит около 90−120 килокалорий, а добавки в виде масла, меда и жирной сметаны увеличивают калорийность порции в 1,5−2 раза. При этом толстые блины и блинчики с мясной или творожной начинкой значительно калорийнее и тяжелее для пищеварения.