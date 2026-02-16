«Не упустите!»: Хабиров поручил держать на особом контроле проект реконструкции уфимского Госцирка

Сегодня, 16 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой призвал держать на особом контроле тему реконструкции уфимского Госцирка. Он подчеркнул, что проект давался тяжело, поэтому сейчас нельзя его упустить. Хабиров сообщил, что этап согласований с экспертизами пройден, и поручил доложить о планах торгов, запланированных на март, а также представить отдельный доклад по этапам работ, чтобы власти могли четко информировать жителей.
Напомним, здание цирка закрыто с 2017 года из-за аварийного состояния. Как ранее рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства аппарата правительства Башкирии Олег Байдин, проект реконструкции подготовили еще в 2022 году, но из-за изменений на рынке и санкционных ограничений пришлось корректировать смету. В итоге стоимость выросла на 61% и достигла 2 миллиардов 140 миллионов рублей. В минувшем декабре получено положительное заключение госэкспертизы.
В следующем месяце ожидаются торги на определение подрядчика. После их завершения строители смогут приступить к работам. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому фасад сохранит исторический облик. Основные изменения коснутся замены кровли, инженерных сетей, оборудования и механизмов арены.
Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев уточнил: реконструкция займет три года. Перед цирком также появится новая благоустроенная площадь, ее дизайн сейчас разрабатывают специалисты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.