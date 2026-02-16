«Не упустите!»: Хабиров поручил держать на особом контроле проект реконструкции уфимского Госцирка

Сегодня, 16 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой призвал держать на особом контроле тему реконструкции уфимского Госцирка. Он подчеркнул, что проект давался тяжело, поэтому сейчас нельзя его упустить. Хабиров сообщил, что этап согласований с экспертизами пройден, и поручил доложить о планах торгов, запланированных на март, а также представить отдельный доклад по этапам работ, чтобы власти могли четко информировать жителей.