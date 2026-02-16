Казахстанцам кажется, что цены выросли больше, чем официальная инфляция

«Так, за год говядина подорожала на 32,1%, баранина — на 28,8%, колбасные изделия — на 19,3%, яблоки — на 18,4%, подсолнечное масло — на 17,5%, безалкогольные напитки — на 16,3%, сливочное масло — на 13,9%, молочные продукты — на 11,2%, мясо птицы — на 10,7%. Существенный рост зафиксирован и в смежных обязательных расходах: сжиженный газ подорожал на 23,2%, бензин АИ-92 — на 16%, АИ-95/96 — на 14,1%. Аренда жилья выросла на 14,8%, услуги здравоохранения — на 14,5%, общественного питания — на 14%, транспорта — на 10,9%, образования — на 8,6%», — отметила финансист.