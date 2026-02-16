Казахстанцам кажется, что цены выросли больше, чем официальная инфляция

Эксперт отметила, что потребительские цены выросли в стране двузначными темпами. Продукты подорожали на 12−13 %, бытовая техника — на 20−30 %, украшения — на 38 %. При этом официальная инфляция оказалась меньше — 12,3 %.
Такое расхождение, по словам финансиста, связано с тем, что официальный индекс считается по среднему темпу роста по широкой корзине потребления. При этом реальная инфляция — это фактический рост расходов на товары и услуги в каждой семье. В результате ощущаемая инфляция может находиться в диапазоне 15−18 % и выше.
По словам Саиды Тлеуленовой, быстрее всего росли именно базовые статьи расходов — те, на которые уходит наибольшая доля семейного бюджета.
«Так, за год говядина подорожала на 32,1%, баранина — на 28,8%, колбасные изделия — на 19,3%, яблоки — на 18,4%, подсолнечное масло — на 17,5%, безалкогольные напитки — на 16,3%, сливочное масло — на 13,9%, молочные продукты — на 11,2%, мясо птицы — на 10,7%. Существенный рост зафиксирован и в смежных обязательных расходах: сжиженный газ подорожал на 23,2%, бензин АИ-92 — на 16%, АИ-95/96 — на 14,1%. Аренда жилья выросла на 14,8%, услуги здравоохранения — на 14,5%, общественного питания — на 14%, транспорта — на 10,9%, образования — на 8,6%», — отметила финансист.
По словам эксперта, расхождение связано не с ошибкой статистики, а с разницей в методике и структуре расходов. Домохозяйства сильнее ощущают подорожание базовых расходов — еды, топлива, аренды, медицины. Когда эти расходы растут выше среднего уровня роста цен, реальная инфляция для населения оказывается выше официальной.
Ранее президент Казахстана поручил правительству и Нацбанку разработать пошаговый алгоритм снижения инфляции до приемлемого уровня. По его словам, ситуацию необходимо переломить в течение трех лет.