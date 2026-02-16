Может срывать черепицу с крыши и ломать ветви: Штормовой ветер поднялся в Ростовской области 16 февраля

Во понедельник, 16 февраля, в Ростове-на-Дону и области поднялся сильный ветер. О непогоде сообщают читатели «КП — Ростов-на-Дону» из разных районов региона.
— Деревья ходят ходуном! — рассказывают ростовчане, который сейчас находятся в центре Донской столицы.
— У нас тоже сильные порывы, — делятся обстановкой жители юга области.
Напомним, по прогнозу Ростовского гидрометцентра, в понедельник ожидается сильный ветер. Так, в областном центре он будет менять свое направление с юго-восточного и южного на юго-западное, его средняя скорость составит 8 — 13 метров в секунду, а днем порывы могут усиливаться до 15 — 20. По Ростовской области направление ветра сохранится, как и средняя скорость — 8 — 13 метров в секунду и порывами до 20, но в отдельных районах сила ветра может вырасти до штормовых 24 метров в секунду.
Напомним, согласно шкале Бофорта для визуальной оценки силы ветра, которой пользуются в Гидрометцентре России, шторм может вызвать повреждения, например, срывать дымовые колпаки с труб и черепицу с крыш, опрокидывать слабо закрепленные конструкции и ломать сухие ветви деревьев. В связи с этим экстренные ведомства не рекомендуют пешеходам приближаться к этим объектам, а водителям парковать возле них свои автомобили.