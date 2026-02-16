Автоблогер показал лучшие варианты авто на «вторичке» за 5−7 млн тенге

Кроссоверы: японская классика и недооцененные варианты.
В бюджете 5,5−7 млн тенге наиболее ликвидными остаются Mitsubishi ASX и Outlander. За 5,7 млн тенге можно найти ASX 2012 года с двухлитровым мотором и вариатором. Несмотря на возраст, агрегаты считаются надежными, а сама машина построена на базе Lancer, что упрощает поиск запчастей.
Более дорогим, но желанным вариантом остается Honda CR-V третьего поколения. С мотором K24 объемом 2,4 литра такая машина 2009 года выпуска стоит около 6,7 млн тенге. Она успешно конкурирует с Toyota RAV 4 по выносливости.
Из менее очевидных вариантов эксперт выделил Chevrolet Tracker 2014 года. За 5,8 млн тенге предлагается полноприводный кроссовер с пробегом около 70 тыс. км. Модель считается недооцененной, хотя мотор 1,8 литра требует внимательной диагностики перед покупкой. Любителям активного отдыха стоит присмотреться к Subaru Forester 2011 года за 6,8 млн тенге — такие машины часто продаются уже с установленными автобоксами.
Mitsubishi ASX 2012 г. в. за 5,7 млн тенге / Фото: youtube.com/@vladavto, бильд-редактор: Адэлина Мамедова.
Седаны — главное не нарваться на авто из такси.
В самом массовом сегменте (Hyundai Accent, Kia Rio) ситуация сложнее. Эксперт отмечает, что живой Accent 2018−2021 годов стоит в районе 7,3−7,7 млн тенге.
«Их очень много в таксовке, их очень выжимают. Машина нетребовательная, надежная, но проверять нужно обязательно — коробки неубиваемы, а вот моторы могут страдать масложором», — отметил блогер.
В качестве альтернативы «выжатым» Акцентам предлагается искать Hyundai i30. Хэтчбек найти в живом состоянии легче, а цены на запчасти в Алматы не кусаются. Для тех, кому важен год выпуска, доступен Chevrolet Monza 2024 года с пробегом за 7,2 млн тенге. Несмотря на наличие робота в паре с мотором 1,5 литра, машина привлекает свежестью и дизайном.
Бюджетный сектор до 5 млн тенге.
Если бюджет ограничен 5 млн тенге, оптимальным выбором остается Chevrolet Cobalt. Модели 2023 года стоят около 5,6 млн тенге, но на рынке много вариантов дешевле. Основные минусы — быстро затирающийся салон и запотевание стекол, но техническая часть максимально проста.
«Этому мотору уже ничего доказывать не надо, он все показал. Машина стоящая, если нужна чисто для повседневных дел и небольшой семьи», — подчеркнул автор.
Также в этом бюджете можно рассмотреть дорестайлинговый Volkswagen Polo (около 5,9 млн тенге). Однако покупателям стоит помнить о врожденных болячках: стучащей рейке и шумной работе мотора на холодную, которые были исправлены только в версиях после 2015 года.
Volkswagen Polo 2014 г. в. за 5,9 млн тенге / Фото: youtube.com/@vladavto, бильд-редактор: Адэлина Мамедова.
В итоге отталкиваться нужно не только от бюджета, но и от основных сценариев использования. Если это обыденная ежедневная езда по городу, то вполне хватит седана. Если же нередки случаи выездов за город на грунтовку, то стоит присматриваться проверенные временем SUV.
Ранее Курсив Авто рассказывал о том, что старые японские автомобили намного лучше новых «китайцев».