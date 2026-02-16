В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды

«Аэропорты “Шереметьево”, “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский” продолжают планово отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды… Отмен рейсов из-за метеоусловий и уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями есть кратковременные задержки. На срок более двух часов задержано пять рейсов», — говорится в сообщении.