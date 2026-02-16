В Москве пять авиарейсов задерживаются из-за непогоды

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пять рейсов задержано более чем на два часа в аэропортах московского авиаузла на фоне снегопада, отмен рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы нет, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
«Аэропорты “Шереметьево”, “Внуково”, “Домодедово” и “Жуковский” продолжают планово отправлять и принимать рейсы в условиях непогоды… Отмен рейсов из-за метеоусловий и уходов самолетов на запасные аэродромы нет. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями есть кратковременные задержки. На срок более двух часов задержано пять рейсов», — говорится в сообщении.
Аэропорты московского региона по состоянию на 12.00 мск обслужили 534 рейса, из них 283 — на вылет и 251 — на прилет, рассказали в Росавиации.
Работа воздушного транспорта в московском регионе остается в фокусе приоритетного внимания специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.