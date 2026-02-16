Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд в казанском метро можно будет оплатить по QR-коду

Об этом сообщил директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

Источник: Комсомольская правда

Проезд в казанском метро можно будет оплатить по QR-коду. Об этом на совещании в мэрии города сообщил директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

По словам руководителя, будет проведена модернизация турникетов с внедрением технологий QR-кодов, что позволит отказаться от оплаты проезда жетонами. Работа будет проведена в рамках реализации трехстороннего инвестиционного соглашения, которое было заключено на форуме Kazan Digital Week в 2025 году.

Отметим, что оплату проезда по QR-коду с 2022 года уже доступна в электротранспорте Казани, а с ноября прошлого года такая возможность появилась и в автобусах.