Проезд в казанском метро можно будет оплатить по QR-коду. Об этом на совещании в мэрии города сообщил директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.
По словам руководителя, будет проведена модернизация турникетов с внедрением технологий QR-кодов, что позволит отказаться от оплаты проезда жетонами. Работа будет проведена в рамках реализации трехстороннего инвестиционного соглашения, которое было заключено на форуме Kazan Digital Week в 2025 году.
Отметим, что оплату проезда по QR-коду с 2022 года уже доступна в электротранспорте Казани, а с ноября прошлого года такая возможность появилась и в автобусах.