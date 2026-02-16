Ричмонд
Учения ракетных комплексов «Бал» прошли в Калининграде. Видео

На побережье Балтийского моря прошли плановые учения береговых ракетных комплексов «Бал». В ходе маневров расчеты отработали уничтожение морских целей условного противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Калининградской области расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» провели учения по уничтожению надводных целей условного противника. В ходе тренировок военнослужащие Балтийского флота отработали нанесение ударов с помощью электронных пусков ракет, сообщает пресс-служба Минобороны.

В рамках плановых маневров подразделения совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенный позиционный район на побережье. На месте ракетчики выполнили нормативы по развертыванию пусковых установок и маскировке техники.

Для охраны позиций и разведки местности применялись беспилотные летательные аппараты. Береговой ракетный комплекс «Бал» отличается высокой мобильностью и способностью поражать цели в любое время суток и при любой погоде на дальность до 120 км.