Учения ракетных комплексов «Бал» прошли в Калининграде. Видео

В Калининградской области расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» провели учения по уничтожению надводных целей условного противника. В ходе тренировок военнослужащие Балтийского флота отработали нанесение ударов с помощью электронных пусков ракет, сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках плановых маневров подразделения совершили марш из мест постоянной дислокации в назначенный позиционный район на побережье. На месте ракетчики выполнили нормативы по развертыванию пусковых установок и маскировке техники.
Для охраны позиций и разведки местности применялись беспилотные летательные аппараты. Береговой ракетный комплекс «Бал» отличается высокой мобильностью и способностью поражать цели в любое время суток и при любой погоде на дальность до 120 км.