Задерживаются два поезда, следующие через Воронеж в Крым

Пассажиры двух составов, следующих в Крым через Воронеж, столкнулись с изменением графика движения. По состоянию на 12:00 компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует о задержке поездов «Таврия».
В сторону полуострова с опозданием следуют:
— поезд № 028 Москва — Симферополь (отправлением 16 февраля) задерживается менее чем на час;
— поезд № 077 Санкт-Петербург — Симферополь (отправлением 16 февраля) задерживается на 3 часа.
Составы останавливаются на станциях Воронеж-Южный, Лиски и Россошь. Остальные поезда, которые ранее следовали с опозданием, уже введены в график либо прибыли на конечные станции.