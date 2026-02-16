Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задерживаются два поезда, следующие через Воронеж в Крым

Составы останавливаются на станциях Воронеж-Южный, Лиски и Россошь.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры двух составов, следующих в Крым через Воронеж, столкнулись с изменением графика движения. По состоянию на 12:00 компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует о задержке поездов «Таврия».

В сторону полуострова с опозданием следуют:

— поезд № 028 Москва — Симферополь (отправлением 16 февраля) задерживается менее чем на час;

— поезд № 077 Санкт-Петербург — Симферополь (отправлением 16 февраля) задерживается на 3 часа.

Составы останавливаются на станциях Воронеж-Южный, Лиски и Россошь. Остальные поезда, которые ранее следовали с опозданием, уже введены в график либо прибыли на конечные станции.