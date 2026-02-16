Почти 436 тысяч тонн зерна попали под подозрение в Ростовской области

Россельхознадзор нашел на Дону больше сотни нарушений при проверке зерна. Ведомство выяснило, что многие фермеры оформляли документы на пшеницу и другие культуры, не проведя все необходимые анализы. Речь идет о 112 декларациях, которые признали недостоверными. Общий объем такого «сомнительного» зерна составил почти 436 тысяч тонн.
Как выяснили специалисты, производители зерна не проверяли свою продукцию на остатки пестидов, то есть химикатов, которыми обрабатывают поля от вредителей. А это обязательное требование технического регламента. Например, в Зерноградском районе один из предпринимателей задекларировал 50 тонн твердой пшеницы, не сделав нужных анализов.
Чтобы опасное зерно не попало на прилавки, инспекторы уже отменили 89 таких документов. Остальным нарушителям отправили предупреждения и потребовали исправить ошибки.
