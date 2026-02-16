Почти 436 тысяч тонн зерна попали под подозрение в Ростовской области

Россельхознадзор нашел на Дону больше сотни нарушений при проверке зерна. Ведомство выяснило, что многие фермеры оформляли документы на пшеницу и другие культуры, не проведя все необходимые анализы. Речь идет о 112 декларациях, которые признали недостоверными. Общий объем такого «сомнительного» зерна составил почти 436 тысяч тонн.